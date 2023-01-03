مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة بطريق "بلبيس - السلام" بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شخص مصرعه، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة بطريق "بلبيس- السلام" أسفل الطريق الأوسطى بنطاق مركز بلبيس فى الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي بلبيس المركزي.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "ربيع ع ر ر" 49 عاما مقيم كفور نجم مركز الابراهيمية، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من الفحص والتحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث إصطدام سيارة بيه بطريق" بلبيس - السلام" أسفل الطريق الاوسطى،وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.



وفى سياق متصل، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تحرياتها بشأن العثور على جثمان رئيس جمعية خيرية داخل مقر الجمعية نطاق مدينة فاقوس، لبيان إذا كان هناك شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة فاقوس، يفيد بلاغا من ربة منزل بعثورها على جثة شقيقها جثة هامدة داخل مقر جمعية خيرية يعمل رئيس لها بنطاق مدينة فاقوس.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بقسم شرطة فاقوس، إلى موقع البلاغ لإجراء الفحوصات والتحريات اللازمة، وتبين العثور على جثمان "ياسر إ م " 65 عاما رئيس جمعية خيرية بمدينة فاقوس، جثة هامدة ادعاء حادث شنق بحبل،وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى متولى أعمال جمعية خيرية بمدينة فاقوس، ويعود لمنزله بعد الانتهاء من عمله ليلا، وليلة أمس، تأخر عن موعده المعهود عنه، فذهب أحد أفراد أسرته للأطمئنان عليه فوجده جثة هامدة ومشنوقا بحبل، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإجراء المعاينة اللازمة، وأمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.