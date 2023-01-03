اليوم السابع
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مصادرة 250 حالة إشغال بإمبابة ورفع السيارات المتهالكة شمال الجيزة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:36 م
مصادرة 250 حالة إشغال بإمبابة ورفع السيارات المتهالكة شمال الجيزة الجيزة تشن حملة ضد السيارات المتهالكة بالشوارع
كتبت - مرام محمد

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واصلت محافظة الجيزة، حملاتها لرفع السيارات المتهالكة والمهملة الموجودة بالشوارع والميادين؛ للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، واستعادة المظهر الحضارى للشوارع وتسيير الحركة المرورية، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وفي هذا الإطار، شن قطاع إشغالات المنيرة الغربية بمتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة، حملة لرفع السيارات المتهالكة بشوارع القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها؛ لتوفير رصيف آمن وتسهيل حركة المرور.
 
كما شن قطاع إشغالات إمبابة حملة، أسفرت عن إزالة 2 كشك مخالف ومصادرة عربة كارو قبل الشروع فى إلقاء المخلفات وكلبشة سيارات الانتظار الخاطئ ومصادرة 250 إشغال ثابت ومتحرك.
 
ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.
 
وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وكان قطاع هضبة الأهرام قد شن حملات مكبرة لإزالة ورفع تعديات المحال والمقاهي، أسفرت عن مصادرة 1700 حالة إشغال متنوعة عبارة كراسى واستاندات وشيش ومعدات وشاشات عرض، وإيداع المضبوطات مخازن القطاع، وذلك بمتابعة مصطفى عبد العليم رئيس القطاع. وشنت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور، حملة إشغالات مكبرة، أسفرت عن رفع 400 حالة إشغال بشوارع ناهيا و6 أكتوبر، شملت كراسي وترابيزات لمحال ومقاهي وباعة جائلين واستاندات معروضات، بالإضافة إلى ضبط تروسيكلات مخالفة تتسبب في إعاقة الحركة المرورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. 
 
 
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