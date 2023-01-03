رفع 1700حالة إشغال للمقاهى بالهرم وإزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالعياط

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بمواصلة جهود إزاله التعديات من الطريق العام، ومواجهة مخالفات المحال والمنشآت التجارية لتحقيق الانضباط بالشارع.

وفي هذا الإطار، شن حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملات مكبرة لإزالة ورفع تعديات المحال والمقاهي، أسفرت عن مصادرة 1700 حالة إشغال متنوعة عبارة كراسى واستاندات وشيش ومعدات وشاشات عرض، وإيداع المضبوطات مخازن القطاع، وذلك بمتابعة مصطفى عبد العليم رئيس القطاع.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، شنت المحافظة حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن التصدى وإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعد بالبناء على أرض أملاك دولة بجبل جرزا على مساحة حوالى 60م تقريبا، وإزالة حالة تعد بالبناء على أرض أملاك دولة رى بقرية بيدف على مساحة حوالى 12م تقريبا، بالإضافة إلى إزالة سقف صاج (متغير مكانى) بالدور الثانى فوق الأرضي على مساحة حوالى 60م تقريبا بقرية طهما (عزبة الشماشرجى)، وذلك تحت إشراف محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.



حملات الإشغالات



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