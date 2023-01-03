اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول بمكتب نتنياهو: حكومة إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الوضع القائم بـ"الأقصى

الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:46 م
مسؤول بمكتب نتنياهو: حكومة إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الوضع القائم بـ"الأقصى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن رئيس الحكومة ملتزم بالحفاظ على الوضع القائم بالمسجد الأقصى.

وكان قد استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلى إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، معتبرا مثل هذا التصرف انعكاسا لحالة من انعدام المسئولية السياسية.

وكتب لابيد على حسابه بموقع "تويتر"، أن تدخل إسرائيل في "شجار" مع نصف العالم، فقط حتى يقضي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير 13 دقيقة في باحات المسجد الأقصى، هو "عدم مسؤولية سياسية، ويعكس ضعف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه وزرائه.
 
وخلف اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى غضبا فلسطينيا، وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق.
 
وقال لابيد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لا تقبل دولة إسرائيل إملاءات من أحد فيما يتعلق بأمنها".
 

 


إسرائيل

بنيامين نتنياهو

الحكومة الإسرائيلية

المسجد الأقصى

حكومة نتنياهو

إيتمار بن غفير



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة