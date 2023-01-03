مسؤول بمكتب نتنياهو: حكومة إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الوضع القائم بـ"الأقصى

قال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن رئيس الحكومة ملتزم بالحفاظ على الوضع القائم بالمسجد الأقصى.

وكان قد استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلى إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، معتبرا مثل هذا التصرف انعكاسا لحالة من انعدام المسئولية السياسية.