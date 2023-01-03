محافظ كفر الشيخ يهنئ أول توأم على مستوى الجمهورية تحت 6 سنوات تحصل على ذهبية الجمباز

كفر الشيخ – محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطفلتين التوأم تاليًا وتالين حسام الدين، لفوزهما بالمركز الأول وذهبية بطولة الجمهورية في الجمباز، كأول توأم في البطولة تحت سن ست سنوات، في المسابقة التي أقيمت باستاد مدينة نصر في بطولة الجمهورية والتي أقامها الاتحاد المصري للجمباز.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يهنئ أسرة الطفلتين على تشجيع التوأم على المشاركة في البطولات سواء على مستوى المحافظة أو مستوى الجمهورية، كما هنأ الطفلتين التوأم، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم التوأم، مشيراً أن تكريمه للموهبين في كافة المجالات المتعددة، انطلاقا من استحقاقهم التكريم والاشادة، وتشجيعهم على مواصلة التفوق.

وقال الدكتور حسام الدين، والد الطفلتين، إننا نهدي فوز توأمه للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي سبق أن كرم شقيقتهما ريتام حسام، مؤكداً أنه سعيد بفوز الطفلتين وخاصة أنهما في سن جميل أقل من 6 سنوات، في الواقعة الأولى على مستوى الجمهورية.

وأضاف والد التوأم، أنه فخور بالطفلتين لرفعهما اسم محافظة كفر الشيخ من بين المحافظات المصرية عاليا في هذه البطولة، بفوزهما المستحق، موجها شكره لمحافظ كفر الشيخ لرعايته الموهوبين في كافة المجالات والفنون، والرياضة، والدليل حرصه على تكريمهم إما في مكتبه، أو خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور كافة التنفيذيين بالديوان ومجالس المدن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، موجها الشكر للدكتور أيمن قطب، مدير المدرسة الدولية الحكومية بكفر الشيخ، لتكريمه الطفلتين.



الطفلة التميزة



الطفللة سعيده بالفوز



التوأمان الفائزان بذهبية الجمباز تحت 6 سنوات



اهتمام ورعاية للطفلتين



تالين حسام الدين بطلة الجمهورية في الجمباز



بطلة الجمهورية في الجمابز تاليا حسام الدين



الطفلتان مع مدير المدرسة

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، كرما عدداً من أبطال الجمهورية وجامعة كفر الشيخ في لعبتي الجمباز والكراتيه، ضمن توجه محافظ كفر الشيخ، لتكريم المتميزين من أبناء المحافظات، والموهوبين، في كافة المجالات والقطاعات.

فكرم محافظ كفر الشيخ، مريم أحمد سمير، بطلة الجمهورية في لعبة الجمباز، ومعاذ جمال فهمي عيد، الحاصل على خامس الجمهورية قطاعات للعام الثاني على التوالي، وثاني جامعة كفر الشيخ في لعبة الكاراتية، المؤهل للأدوار النهائية لبطولة الجمهورية، . وعبد الله بسيوني عبده، أول جامعة كفر الشيخ في بطولة الكاراتيه "كومتيه"، والمؤهل للأدوار النهائية لبطولة الجمهورية ومحمد السيد حامد، أول جامعة كفر الشيخ في بطولة الكاراتيه " كاتا "، المؤهل للأدوار النهائية لبطولة الجمهورية.