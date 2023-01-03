محافظ كفر الشيخ: تحصين 227 ألف رأس ماشية و28 ألف طائر

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مجهودات مديرية الطب البيطري، خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية" عترات قديمة وعترات مستجدة" وحمى الوادي المتصدع، والتسمم الدموي البكتيري، مشيراً إلى أنه تم تحصين 227 ألف رأس ماشية متنوعة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية الحملة كونها تستهدف حماية الماشية بأنواعها المختلفة والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للادخار للأسر في الريف، إذ يوفر بيعها وبيع منتجاتها المواد المطلوبة للحصول على الغذاء والخدمات الأخرى للأسر المربية، لذلك يعد الحماية من المرضين وسيلة مهمة لحماية الثروة الحيوانية وما يترتب عليه من القضاء على الفقر في المناطق الريفية وضمان للأمن الغذائي، ذلك إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة كونها الأكثر مسئولية عن تربية هذه الحيوانات الصغيرة والتي تعد مصدر دخل لأسرهم من خلال بيعها أو بيع منتجاتها بالسوق المحلية مؤكداً على استمرار الحملات بكافة قرى ونجوع ومدن المحافظة حتى تمام تحصين جميع تعداد الحيوانات.

وأوضح الدكتور محمد بشار مديرية الطب البيطري أنه خلال الحملة تم تحصين عدد 227 ألف رأس ماشية متنوعة، منهم 120 ألف رأس أبقار، و63 ألف جاموس، و39 ألف رأس أغنام، و5 ألاف ماعز.

وأضاف بشار، أنه تم التأمين على 8 ألاف رأس ماشية، خلال شهر ديسمبر الماضي 2022، ضد المخاطر والامراض، و التأمين على الماشية يحق للمواطن صرف نخالة مدعمه من وزارة التموين، والعلاج البيطري المجاني، والتلقيح الصناعي المجاني، وصر التعويض في حالات في حالة النفوق أو الحوادث.

وأضاف الدكتور محمد بشار، تم تحصين 23450 طائر ضد الأمراض الوبائية وفي اطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، كما تم تحصين 4900 طائر بلقاح انفلونزا الطيور فضلاً عن تطهير سوقين و 5 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 38 عينة ما قبل البيع من 3 مزارع بإجمالي 7000 طائر حفاظا على الثروة الداجنة.