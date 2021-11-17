تعرف على كيفية علاج الالتهاب الرئوي بطرق عديدة

كتبت فاطمة خليل

الالتهاب الرئوي من الأمراض التى تصيب الحويصلات الهوائية في الرئتين، وهو عدوى شائعة يمكن أن تصيب الأطفال والبالغين على حدٍ سواء، ويمكن أن تكون بعض الحالات شديدة تتطلب دخول المستشفى بينما يمكن علاج الحالات الأكثر اعتدالًا في المنزل، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لعلاج الالتهاب الرئوي بطرق بسيطة، بحسب موقع "health shot".

أسباب الالتهاب الرئوي



يمكن تصنيف أسباب الالتهاب الرئوي على نطاق واسع إلى فئات معدية وغير معدية، والسبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي المعدي هو العدوى البكتيرية.

يكون خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من مرض السكري ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة وسوء التغذية وعيوب المناعة الخلقية وفشل القلب وإدمان التدخين.

أعراض الالتهاب الرئوي



تشمل أعراض الالتهاب الرئوي ما يلي:

-سعال مصحوب بإنتاج دم في البلغم

- حمى

-ضيق تنفس يؤدي إلى صعوبة في التنفس (يأخذ أنفاسًا سريعة قصيرة) زيادة سرعة النبض، ألم شديد أثناء التنفس/السعال.

-فقدان الوعي المرتبط بالحرارة مع زيادة درجة الحرارة والتي تنعكس عندما تعود درجة حرارة الجسم إلى طبيعتها.

علاج الالتهاب الرئوي



علاج الالتهاب الرئوي يتكون من استخدام المضادات الحيوية المناسبة لمدة مناسبة، وإلى جانب المضادات الحيوية، قد تكون هناك حاجة إلى رعاية داعمة في شكل:

1. خافضات حرارة لتخفيض الحمى

2. مضاد للسعال للسيطرة على السعال الجاف المهيج

3. طارد للبلغم

4. مكملات الأكسجين بأنواع مختلفة من التقنيات غير الغازية/ الغازية لدعم التنفس

كيف تعالج الالتهاب الرئوي في المنزل؟



1. تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة فقط وفقًا لما أخبرك به طبيبك.

2. تناول دواء السعال فقط إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم يمكن أن يمنع دواء السعال جسمك من إزالة المخاط من رئتيك.

3. إذا تم وصف دواء مضاد حيوي لك، فتناوله كما أخبرك الطبيب ولا تتوقف عن تناول المضاد الحيوي حتى لو بدأت تشعر بتحسن.