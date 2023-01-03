ماتستغناش عنه فى فصل الشتاء ..اعرف فوائد البصل لـ صحتك

كتبت نهير عبد النبى

إذا كنت قلقًا بشأن صحتك، فستحتاج إلى التفكير في إضافة المزيد من البصل إلى نظامك الغذائي، حيث يحتوي البصل على مضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للالتهابات التي تجعل تناول البصل مفيدًا لصحة جسمك ومناعتك وخصوصا فى فصل الشتاء لوقايتك من الامراض والفيروسات.

وحسب ما ذكره موقع spiceworldinc فإن فوائد البصل على صحتك هى :

قد تساعد مضادات الأكسدة في منع تلف الخلايا من خلال محاربة جزيئات الجذور الحرة، ويتم تطوير الجذور الحرة عندما يتعرض الجسم للإشعاع أو دخان التبغ، و يمكن أن تسبب هذه الجزيئات مرض السكري وأمراض القلب والسرطان من خلال تناول البصل ، يمكنك مساعدة جسمك على محاربة الجذور الحرة وتحسين صحتك العامة.

-يساعد في مستويات السكر في الدم

إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فإن البصل يعد وسيلة ممتازة للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة تعمل مركبات الفلافونويد الموجودة في البصل على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم إذا كانت المستويات منخفضة ، فقد تواجه أعراضًا مثل التعب والقلق والصداع والعديد من العلامات الأخرى.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي البصل على كمية عالية من البريبايوتكس والألياف في الجسم ، يساعد هذا في تحسين صحة الأمعاء من خلال المساعدة في الهضم وتقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهابات.

- محملة بالمغذيات

يعتبر البصل من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، و هذا يعني أنها تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وعدد كبير من العناصر الغذائية، و إنها مصدر كبير للبوتاسيوم والمنغنيز. يساعد البوتاسيوم على زيادة الطاقة والتمثيل الغذائي، و يساعد المنغنيز الجسم على تكوين النسيج الضام ، ويساعد في صحة العظام ، ويقلل من فرصة تكوين جلطات الدم.

- خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي البصل على مادة مضادة للأكسدة تسمى كيرسيتين، كيرسيتين هو مضاد للالتهابات ويعمل على محاربة الالتهابات داخل الجسم، و إنه رائع في تقليل التورم والمساعدة في التهاب المفاصل وعلاج التهابات المثانة.

-يقلل من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر

تم إجراء دراسات لاكتشاف العلاقة بين مرض الكيرسيتين ومرض الزهايمر أظهرت هذه الدراسات ارتباطًا كبيرًا بين تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكيرسيتين ، مثل البصل ، وانخفاض فرصة الإصابة بمرض الزهايمر.

-مصدر كبير لفيتامين سي

هل تعلم أن البصل يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي؟ فيتامين ج ضروري لجسمك ليعمل بشكل صحيح ويساعد في تكوين الأوعية الدموية ، ويحسن جهاز المناعة ، ويبني الغضاريف.

- يدعم صحة العظام

أثبتت الدراسات أن البصل يحسن كثافة العظام لدى بعض الأشخاص نتيجة لذلك ، قد يساعد استهلاك البصل في تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بالكسور للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

- مضاد للجراثيم

تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في الأليسين في البصل القولون على محاربة البكتيريا الضارة، الأليسين هو المركب الذي ينبعث منه رائحة قوية وفريدة من نوعها للبصل. يمكنك التفكير في الليسين كمقاتلك ضد السموم والأمراض.