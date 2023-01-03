اليوم السابع
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لحق بوالدته المتوفاة منذ 50 يوما.. وفاة طالب بكلية الطب متأثرا بجراحه من حادث بطوخ

الثلاثاء، 03 يناير 2023 06:16 م
لحق بوالدته المتوفاة منذ 50 يوما.. وفاة طالب بكلية الطب متأثرا بجراحه من حادث بطوخ أحمد إبراهيم الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب
القليوبية إبراهيم سالم

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صرحت جهات التحقيق بمركز طوخ بمحافظة القليوبية بدفن جثة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة بنها، لقي مصرعه إثر إصابته في حادث منذ 5 أيام أثناء عودته للمنزل، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج ومكث في العناية المركزة حتى وافته المنية اليوم، ليلحق بوالدته التي وافتها المنية منذ 45 يوما، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول واقعة حادث التصادم، فيما شيع الأهالي جثة الطالب وسط حالة من الحزن وانهيار أسرته.

 

وكان أحمد إبراهيم، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة بنها بمحافظة القليوبية، قد توفي جراء مضاعفات إصابته في حادث تصادم دراجة بخارية على طريق طوخ أثناء عودته لمنزله منذ 5 أيام، وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.

 

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية على طريق طوخ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة أحمد إبراهيم حظ، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة بنها، وجرى احتجازه بالعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعى، إلا أنه توفى اليوم بعد احتجازه 5 أيام بالمستشفى.

 

وشيّع أهالي قرية السيفا، مسقط رأس الطالب الراحل، جنازته وسط حالة من الحزن، مشيرين أنه لحق بوالدته التي توفيت منذ 50 يوما، وتدعى هدى الجوهري، معلمة بالقرية، وكانت جنازتها مهيبة شارك فيها الكبير والصغير بالقرية وكذلك طلابها بالمدرسة.

أحمد إبراهيم الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب (1)
أحمد إبراهيم الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب 

 

أحمد إبراهيم الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب (2)
أحمد إبراهيم الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب

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