مصرع طالبة أسفل عجلات قطار بمزلقان كلية الهندسة فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة، بعد أن صدمها قطار بمنطقة مزلقان كلية الهندسة بأبوالريش قبلى بمدينة أسوان، وتم نقل جثة الطالبة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر، لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة السد العالى، وتم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والجثتان إلى المشرحة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق السد العالى شرق بمدينة أسوان، ووجود وفيات ومصابين، ووجه مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحالات.

وبالانتقال والفحص، تبين ان الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والجثتين إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.