عبد الله غراب نائبًا أول لرئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية

كتب إسلام سعيد

أسفرت جلسة اجتماع مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية التى عُقدت اليوم برئاسة النائب عادل ناصر رئيس الغرفة، عن فوز عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة باجتماع أصوات أعضاء مجلس إدارة الغرفة وذلك بعد تقدم محمد إمبابى نائب رئيس الغرفة باستقالته من عضوية الغرفة.

وأصدر وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، قراره رقم ٦٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين عبد الله نصر غراب عضوًا بمجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية عن المدة المتبقية من الدورة الانتخابية الحالية (٢٠١٩ - ٢٠٢٣)، وكذلك أصدر قراره رقم ٥٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين صابر الصباحى سرور عضوًا بمجلس إدارة الغرفة، وذلك تطبيقًا لمواد قانون الغرف التجارية رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ المنظمة لاستكمال مجالس إدارات الغرف حال خلو أحد مقاعدها.

وخلال الجلسة الإجرائية قدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة برئاسة النائب عادل ناصر رئيس الغرفة التهنئة إلى عبد الله غراب بعد فوزه بمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة، مؤكدين قيمته الكبيرة فى الشارع التجاري بما يمتلكه من خبرات كبيرة تعزز جهود مجلس الإدارة فى تقديم أقصى الخدمات الممكنة لأعضاء ومنتسبى الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة من تجار وصناع ومؤدي خدمات.