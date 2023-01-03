اليوم السابع
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طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 2851 بدورة أكتوبر 2022

الثلاثاء، 03 يناير 2023 11:30 ص
طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 2851 بدورة أكتوبر 2022 جانب من الحدث
الإسكندرية أسماء على بدر 

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نجح طلاب جامعة الإسكندرية، في محو امية 2851 مواطناً ومواطنة بدورة أكتوبر 2022، طبقاً لما هو مسجل بقاعدة بيانات العملية التعليمية.
 
وأشاد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة بهذا الإنجاز الهام، مؤكداً حرص الجامعة على القيام بدورها في خدمة المجتمع وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة، وتنفيذاً لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى 2030 ، ومن ضمنها التصدى لأخطار الأمية، وأشار إلى أن الجامعة انشأت مركز جامعة الإسكندرية للقضاء على الأمية لتنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم هذا المشروع القومي على مستوى الجامعة.
     
وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، إلى أن هذا الإنجاز يأتى تتويجاً لجهود جميع العاملين بالمشروع من الجامعة، وجهود طلابها المشاركين بمحو الأمية، موجهاً خالص الشكر لطلاب الجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي فى نجاح الجامعة فى الوصول إلى هذه الانجاز..
 
 
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن قضية محو الأمية وتعليم الكبار تعد أحد أهم الاستراتيجيات الهامة للتنمية والتي توليها الدولة المصرية أهمية خاصة، مشيراً أن الجامعة ستتولى تنفيذ البروتوكول الموقع مع هيئة تعليم الكبار من خلال كوادرها البشرية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب) لمحو أمية عمال الجامعة، والقرى، والأحياء، ومراكز المحافظة بإشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.
 
ولفت أن الجامعة بالتعاون مع الهيئة بمحافظة الإسكندرية ستقوم بتدريب شباب الجامعة المشاركين في المشروع علي أساليب وطرق تعليم الكبار من خلال كلياتها، فضلا عن قيام الجامعة بعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال محو الأمية، كما تلتزم بتخصيص مكان في ساحة الجامعة لموظفي الهيئة للرد علي كافة الإستفسارات، وستقوم الجامعة أيضاً باختيار لجنة تنسيقية لإدارة المشروع وتنفيذه.
 
 
يذكر أن وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الهيئة القومية لتعليم الكبار، بروتوكول التعاون للقضاء علي الأمية وذلك بحضور الدكتور محمد أنور عميد كلية التربيةفيما أكد الدكتور عاشور أحمد عمري، أن الهيئة ستقوم باعتماد ومراجعة قوائم الدارسين للملتحقين بالفصول واجراء الاختبارات النهائية لتخريج الدارسين واستخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية.
    

 


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