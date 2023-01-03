طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 2851 بدورة أكتوبر 2022

الإسكندرية أسماء على بدر

نجح طلاب جامعة الإسكندرية ، في محو امية 2851 مواطناً ومواطنة بدورة أكتوبر 2022، طبقاً لما هو مسجل بقاعدة بيانات العملية التعليمية.

وأشاد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة بهذا الإنجاز الهام، مؤكداً حرص الجامعة على القيام بدورها في خدمة المجتمع وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة، وتنفيذاً لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى 2030 ، ومن ضمنها التصدى لأخطار الأمية، وأشار إلى أن الجامعة انشأت مركز جامعة الإسكندرية للقضاء على الأمية لتنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم هذا المشروع القومي على مستوى الجامعة.

وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، إلى أن هذا الإنجاز يأتى تتويجاً لجهود جميع العاملين بالمشروع من الجامعة، وجهود طلابها المشاركين بمحو الأمية، موجهاً خالص الشكر لطلاب الجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي فى نجاح الجامعة فى الوصول إلى هذه الانجاز..