ضبط 89 مخالفة تموينية بأسواق دمياط

قامت مديرية التموين بدمياط بشن عدة حملات، استهدفت مناطق عزبة اللحم وعزب النهضة والبصارطة التابعة لمركز دمياط، كذلك تم تنفيذ حملات أخري استهدفت محطات تعبئة أسطوانات الغاز.

أسفرت حملات مديرية التموين بدمياط، عن ضبط مخالفة نقص وزن أسطوانات الغاز التجارية بمحطة التعبئة بدمياط الجديدة بمتوسط عجز 1.8كجم تحرر عنها المحضر رقم 36جنح دمياط الجديدة.

كما تمكنت الحملات أيضا من ضبط 89 محضر جنح مركز دمياط بيانها 52 محضر عدم إعلان عن الاسعار بالمحلات العامة، مخبزين بلدى انتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز آخر طباقى بدون ترخيص.

كما تم ضبط مخالفات بيع بأزيد عن السعر الرسمى للأرز والسكر، وضبط مندوب غاز متجول بدون تصريح معتمد، إضافة إلي 4 مخالفات عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، و 8 مخالفات اخري تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور استعمالها.

وحررت حملات التموين في دمياط أيضا 20 محضر عدم حمل شهاده صحيه ومخالفة الاشتراطات الواجب توافرها.

ومن جانبه، أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين، أن المديرية قامت بضخ كميات من الأرز قدرها 42 طن من الارز الابيض المعبأ 1كجم بمدينة دمياط وكفر البطيخ ودقهلة والسرو والزرقا على مدار يومين، وذلك لتوفير السلعة بالأسعار المقررة.

واضاف وكيل تموين أيضا أنه تم افتتاح معرض " اهلا رمضان" بالأمس بغرض إتاحة الفرصة أمام الجمهور لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشيرا إلي أنه سيتم التحضير لأكثر من منفذ على أن يتم طرح السلع أمام المواطنين خلال الفترة المقبلة وحتي قدوم شهر رمضان المبارك.

وشدد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، على استمرار حملات التموين لملاحقة محتكري السلع، موضحا أنه سيتم متابعة التزام المحال التجارية بالإعلان عن اسعار السلع وفق التعليمات المقررة من قبل الحكومة، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع المخالفين بمنتهي الحسم.