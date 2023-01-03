صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السياحة" بنسبة 4.7%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها السياح ة والترفيه بنسبة 4.7%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.9%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.8%، وصعد قطاعي اتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والموارد الأساسية بنسبة 1.7%، 1.2%، على التوالى، وقفز قطاعى الورق ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء بنسبة 0.9%.

وزاد قطاعا التجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاعى المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 991.636 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.31% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.34%، والعرب على 7.35%، واستحوذت المؤسسات على 20.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.97%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 103.3 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 70.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.5 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 160.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2695 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 18298 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6200 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 2931 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4326 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3647 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1284 نقطة.