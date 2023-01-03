اليوم السابع
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شاهد محطات المترو بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث

الثلاثاء، 03 يناير 2023 02:00 م
شاهد محطات المترو بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تتقدم أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة الكيت كات حتي محطة جامعة القاهرة، حيث يتم تنفيذ محطات التوفيقية، ووادى النيل وجامعة القاهرة وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة 

محطات الجزء 3C بالمرحلة الثالثة

الجزء الثالث 3C، ينفذ بطول 7.1 كم وتشتمل علي 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023.

ومحطات الجزء 3B بالمرحلة الثالثة 

الجزء الثاني 3B، تنفذ بطول 6.6 كم وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج" مخطط التشغيل التجريبي في يوليو 2023 .

وبحلول عام 2024، سيتم تشغيل المونوريل بالكامل والقطار الكهربائى الخفيف بالكامل واستكمال محطات الخط الثالث للمترو وتشغيله بالكامل، والبدء فى تشغيل الخط الرابع لمترو الأنفاق، والبدء فى تشغيل القطار الكهربائى السريع.
 
وتربط الشبكة الجديدة للنقل مدن ومناطق القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف، حيث تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) بطول 56,5 كم وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – السادس من أكتوبر) بطول 42 كيلو متر وعدد 13 محطة.

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