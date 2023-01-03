شاهد محطات المترو بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث

كتب سيد الخلفاوى

تتقدم أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة الكيت كات حتي محطة جامعة القاهرة، حيث يتم تنفيذ محطات التوفيقية، ووادى النيل وجامعة القاهرة وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة



محطات الجزء 3C بالمرحلة الثالثة الجزء الثالث 3C، ينفذ بطول 7.1 كم وتشتمل علي 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023.



ومحطات الجزء 3B بالمرحلة الثالثة الجزء الثاني 3B، تنفذ بطول 6.6 كم وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج" مخطط التشغيل التجريبي في يوليو 2023 .

وبحلول عام 2024، سيتم تشغيل المونوريل بالكامل والقطار الكهربائى الخفيف بالكامل واستكمال محطات الخط الثالث للمترو وتشغيله بالكامل، والبدء فى تشغيل الخط الرابع لمترو الأنفاق، والبدء فى تشغيل القطار الكهربائى السريع.