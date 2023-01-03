رامى الدكانى: البورصة المصرية فى المرتبة الأولى عربيًا خلال عام 2022 بنسبة نمو 22.2%

كتب هانى الحوتى

قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، إن البورصة المصرية جاءت في المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنةً بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%، والمرتبة الثانية بعد بورصتي تداول وسوق أبو ظبي من حيث قيم التداول مقومة بالدولار، بإجمالي قيمة التداول 59 مليار دولار خلال عام 2022، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وأوضح "الدكاني"، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفع بنسبة 22.2% خلال عام 2022، وحل سوق أبو ظبي للأوراق المالية في المركز الثاني بنسبة 20.3%، يليه بورصة عمان بنسبة 18.1%، ثم بورصة مسقط بنسبة 17.6%، وجاءت بورصة البحرين في المركز الخامس بنسبة 5.5%، وسوق دبي المالي بنسبة 4.4%، وبورصة الكويت بنسبة 3.5%، فيما تراجع سوق تداول السعودية بنسبة 7.1%، وبورصة قطر بنسبة 8.1%.

أما بالنسبة للتداولات مقومة بالدولار خلال عام 2022، قال "الدكاني"، إن سوق تداول السعودي حل في المركز الأول بقيمة 455 مليار دولار، أعقبه سوق أبو ظبي بقيمة 123 مليار دولار، يليه البورصة المصرية بقيمة 59 مليار دولار، ثم بورصتي الكويت وقطر بقيمة 48 مليار دولار، و44 مليار دولار، على التوالي، ثم سوق دبي المالي بقيمة 24 مليار دولار، وأخيرًا بورصات عمان، ومسقط، والبحرين بقيمة 3 مليار دولار، 2 مليار دولار، 0.44 مليار دولار، على التوالي.

وفيما يتعلق بأداء مؤشرات مورجان ستانلي (MSCI) لعدد من الدول العربية (مقومًا بالدولار، قال رامي الدكاني، إن مؤشر MSCI مصر ارتفع بنسبة 26.2% خلال النصف الثاني من عام 2022 متصدرًا بذلك مؤشرات MSCI للدول العربية خلال عام 2022.