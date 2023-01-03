رئيس حكومة بولندا يعلن تأييده عقوبة الإعدام لمرتكبى الجرائم الخطرة

كتبت: هناء أبو العز

وقال مورافيكى فى جلسة أسئلة وأجوبة مع مستخدمى فيسبوك إنه لا يشارك الكنيسة الكاثوليكية رأيها بشأن هذه المسألة.

وتساءل أحد رواد السوشيال ميديا، عما إذا كانت عقوبة الإعدام يمكن أن تمنع حكومته من إلحاق المزيد من الضرر بالمجتمع، فوصف مورافيكي السؤال بأنه "صعب للغاية" ، لكنه قال بعد ذلك: "في رأيى، يجب السماح بعقوبة الإعدام فى الجرائم الأكثر خطورة.

وانتقد نواب من المعارضة تصريح رئيس الحكومة اليميني المحافظ ، النائبة مونيكا فاليج، واعتبروا أن مثل هذه الآراء من سمات الحكام المستبدين.

وكانت بولندا قد ألغت عقوبة الإعدام فى عام 1997 كجزء من استعداداتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

وفى عام 2013، صدقت الدولة أيضًا على بروتوكول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يلغى عقوبة الإعدام تمامًا ، بما فى ذلك فى سياق المحاكم العسكرية.

وفي معظم البلدان، تم إلغاء عقوبة الإعدام أو تعليقها على الأقل، وبحسب منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان ، فإنه لا يُفرض في كل مكان ففي عام 2021 ، حيث تم إصدار أحكام بالإعدام في 56 دولة ، كما تم تأكيد إعدامات في 18 دولة في ذلك العام ، وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة.

وحُكم على 2.052 شخصًا بالإعدام وأُعدم أكثر من 500 ، وينتظر أكثر من 28000 محكوم الإعدام. مع إعدام واحد في ذلك العام ، كانت بيلاروسيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي ظهرت في الإحصائيات.