اليوم السابع
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دار علوم القاهرة تعلن ضوابط امتحانات نهاية الترم الأول

الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:00 ص
دار علوم القاهرة تعلن ضوابط امتحانات نهاية الترم الأول امتحانات جامعة القاهرة- أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

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أعلنت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عددا من الضوابط المنظمة والتعليمات الخاصة بدخول الكلية أثناء فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول والتي انطلقت يوم 1 يناير 2023 ، وتستمر حتى يوم 24 يناير من الشهر الجارى.

وحددت كلية دار العلوم عدد من الضوابط وهى:-

1- على جميع الطلاب التوجه مباشرة إلى اللجان وعدم الانتظار بالممرات الداخلية قبل وبعد الاختبار.

2- إظهار تحقيق شخصية الطالب أثناء الدخول.
 
3- يحظر دخول الطلاب إلى اللجان بدون الالتزام باتباع الإجراءات الحترازية.
 
4- غير مسموح للطلاب بدخول لجان الاختبارات بالهاتف المحمول وفى حالة وجوده لابد أن يكون مغلقا تماما لأنه سيعد شروعا فى الغش فى حالة كونه مفتوحا.
 
5- ممنوع تبادل الأقلام بين الطلاب داخل اللجان .
 
6- الإجابة فى البابل شيت ستكون بالقلم الرصاص.
 
 
ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بضرورة الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ووضع سؤال حل المشكلات بحيث لا يكون مطولا وبنسبة تتراوح بين 10% و 15%، وتضمين الامتحانات أسئلة تقيس القدرات المختلفة للطلاب.
 
ووافق مجلس جامعة القاهرة، على تحديد الكليات لمدة وزمن الامتحانات بها، ومرونة هذه المدة الزمنية وفقا لطبيعة الدراسة بكل كلية، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب.
 
ووجه الدكتور رئيس الجامعة، إلى تفعيل دور لجنة الممتحنين ومراعاة المنحنى الاعتدالي لنتائج الامتحان قبل إعلانها ، كما وجه بتشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أي مشكلة طارئة، مع التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.
 

جامعة القاهرة

التعليم العالى

اخبار مصر

امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

كلية دار العلوم



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