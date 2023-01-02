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الخشت يوجه بإنهاء الدراسة الذاتية للحصول على الاعتماد الكلى للجامعة من الجودة

الإثنين، 02 يناير 2023 09:16 ص
الخشت يوجه بإنهاء الدراسة الذاتية للحصول على الاعتماد الكلى للجامعة من الجودة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء الجامعة فى التجهيز وإعداد الدراسة الذاتية لاعتماد الجامعة ككل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ضمن خطوات الجامعة نحو التعليم المتميز والمعتمد محليا ودولياً كجامعة ذكية من الجيل الرابع.

 

وأكد الدكتور الخشت، على أن جامعة القاهرة مؤهلة للحصول على الاعتماد الكلى وذلك بما تمتلكه من مقومات تتماشى مع متطلبات وشروط الاعتماد من بنية أكاديمية وتنظيمية وإدارية وفقًا للسياسة الداخلية والقوانين واللوائح المعتمدة دوليًا، بالإضافة إلى امتلاكها ما يكفى من الموارد المالية والأكاديمية ونخبة كافية من هيئة التدريس وإدارة الجامعة مع الالتزام الكامل والكافى بكافة معايير الجودة، إلى جانب الحصول على شهادة الأيزو العالمية تحقيقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية. 

 

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة حققت  تقدما كبيرا فى كافة التصنيفات العالمية المرموقة والتى تتصدر الجامعات المصرية وضمن الافضل عربيا وأفريقيا، فضلا عن اعتبارها ضمن أفضل 1% من جامعات العالم، وأصبحت فى أفضل مائة جامعة عالمية فى خمسة تخصصات، وهى الأولى فى النشر العلمى الدولي.

 

كما حصلت جامعة القاهرة على أكبر عدد من جوائز التميز الحكومي. وافتتحت أول كلية للنانو تكنولوجى فى الشرق الاوسط . وذلك نتاج جهود واستراتيجية الجامعة فى التوجه نحو العالمية ودراسة التخصصات المميزة فى جامعات الصف الاول على مستوى العالم وتوطينها والاستفادة منها فى خدمة المشروعات القومية للدولة الحالية والمستقبلية

 

وقال الدكتور الخشت أن معظم الكليات معتمدة دوليا أو محليا مما يؤهلها للحصول على الاعتماد الكلي، مثل : الطب، والتمريض، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري، والهندسة، والتخطيط الإقليمى والعمراني، والآداب، والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتربية للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والمعهد القومى للأورام، واللذان بصدد تجديد الاعتماد.

 

 واضاف الدكتور الخشت، أن عددا كبيرا من البرامج الدراسية بالكليات نجحت فى الحصول على الاعتماد المؤسسى والبرامجي، مثل: الهندسة المدنية وتشمل تخصصات هندسة المياه والبيئة، وهندسة وإدارة التشييد، وهندسة الإنشاءات، وبرامج الهندسة المعمارية، وهندسة وتكنولوجيا العمارة، وهندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة الطاقة الكهربية، بالإضافة إلى برنامج العلوم الاكتوارية بكلية التجارة، وبرامج الآثار الإسلامية، والآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار، وجارى اعتماد برنامجى الترميم العضوى وغير العضوى بكلية الآثار.

 


جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصر

التعليم العالى

الاعتماد

هيئة ضمان الجودة



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