حياة كريمة.. 368 مشروعا جديدا وتطوير الكورنيش و3182 وحدة سكنية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الموقف الحالى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعد نهاية عام 2022، ودخول العام الجديد 2023، حيث تم اختيار مركز ومدينة إسنا بـ 9 وحدات محلية بعدد 27 قــرية و220 تابع، ومركز ومدينة أرمنت بعـــــدد 4 وحدات محلية بعدد 7 قـرى و94 تابعا بإجمالى المركزين 600 ألف نسمة لدعمهم بالمشروع القومى حياة كريمة.

وأضاف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بلغت عدد مشروعات حياة كريمة بقرى إسنا وأرمنت 813 مشروعا، تم الانتهاء من 368 مشروعا منها، وجار العمل فى 324 مشروعا بنسبة تنفيذ 70%، وذلك بتكلفة مالية تقريباً 9.9 مليار جنيه وسكن كريم بعدد منازل 3182 بتكلفة 2.4 مليار جنيه، وجار الآن العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات الكهرباء ومشروعات أخرى، والجهة المنفذة هى جهاز تعمير البحر الأحمر التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أنه يجرى العمل أيضاً فى المشروع الأهم بالبر الغربى وهو مشروع تطوير كورنيش النيل بالقرنـــــــة، حيث بدأت المحافظة بتنفيذ مشروع إنشاء كورنيش بمدينة القرنة بالبر الغربى على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر، ويشمل المشروع تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وسيضم ممشى على غرار ممشى أهل مصر.. بطول يصل إلى نحو 900 متر، بالإضافة إلى متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 ألاف متر، وساحات انتظار للسيارات ومسرح مكشوف، ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية.. وتراعى أعمال الكورنيش الجديد الهوية البصرية للمحافظة امتزاجها بالحضارة القديمة مع موازاة كورنيش النيل بالبر الغربى بكورنيش النيل بالبر الشرقى.

وشدد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أنه يجرى العمل أيضاً فى مشروع محول شمال الأقصر المتوقف منذ عام2011، حيث تم تسليم الموقع فى 1/7/2020 وتم بداية العمل بتاريخ 15/11/2020، ويربط المحور بين الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى على مسافة 19.5 كم، وجارى العمل بشارع المحور الخاص بربط الطريق الصحراوى الشرقى حتى كوبرى النيل من الناحية الشرقية بعرض 60 م وبمتوسط 40 م يضيق ويتسع، وعدد الكبارى بالمشروع 10 كوبرى علوى وعدد 4 سطحى، تم الانتهاء من أعمال الكبارى بعدد 7 كباري، جار العمل بكوبرى أعلى النيل، وجارى البدء فى أعمال عدد 2 كوبرى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات أعمال توسعة أعمال صناعية على ترعة جنابية الكرنك الشرقية وتغطية ترعة جودة وإزالة عمل صناعى قائم، ويبلغ إجمالى نسبة التنفيذ الكلية 55.%



متابعة تطوير كورنيش النيل بمدينة القرنة



محافظ الأقصر يتفقد الأعمال النهائية لمشروع تطوير قرية النجوع