حياة كريمة بأسيوط.. اعرف المشروعات الخدمية بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح

أسيوط - فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء نقطة إسعاف ومجمع خدمات المواطنين بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى و ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، رافقه خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال .

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد نقطة إسعاف قرية بصرة والتي تم انشائها بتكلفة 2.7 مليون جنيه وتتكون من دور واحد ومجهزة لسيارتين إسعاف ومبنى إداري مجهز بكافة الخدمات وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى تمهيدًا لتسليمه.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مجمع خدمة المواطنين بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح والذي يبلغ تكلفته 10 ملايين جنيه، وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمركز التكنولوجي بالدور الأرضي بالمجمع وتابع معدلات التنفيذ كما تفقد المحافظ أقسام المبنى والذى يتكون من مكتب التموين والسجل المدني ومكتب الشهر العقاري بالمجمع بالدور الثاني والذي سوف ينهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر ويتكون كل مجمع من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى كل مجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي مشيدًا بجهود العاملين بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندسين المشرفين على المشروعات وكافة العاملين بها لالتزامهم بمعدلات الإنجاز في المشروعات وفقًا لمراحل العمل مشددًا على مراعاة معايير الجودة في التشطيبات النهائية وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية كما أشاد المحافظ بمشروعات مجمعات خدمات المواطنين والتي ستفتح الباب أمام المواطنين لاستفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم ومشروعات المجمعات الزراعية والكبارى والرصف ووحدات الإسعاف والوحدات والمراكز الصحية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن مشروعات مجمعات خدمات المواطنين والتي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة بلغت 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه بالاضافة الى انشاء 39 نقطة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه وذلك بالقرى المستهدفة ، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى .

وأوضح محافظ أسيوط، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و 894 تابع ، بإجمالي مشروعات بلغت 1979 مشروع حتى الآن وبتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه تقريباً ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع .



المجمع



جولة بصرة بمركز الفتح بأسيوط



جولة بصرة بمركز الفتح بأسيوط



جولة بصرة بمركز الفتح بأسيوط



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