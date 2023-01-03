حملات مكثفة للنظافة والتجميل والإنارة بمحيط الكنائس بمركز جهينة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بتكثيف حملات النظافة والإنارة العامة، ورفع كفاءة محيط الكنائس وتكثيف أعمال التجميل ورفع الإشغالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن تكثيف حملات النظافة والتجميل وأعمال الإنارة بمحيط الكنائس، استعدادا لاستقبال عيد الميلاد المجيد.

وأوضح ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة أنه تم القيام بحملات مكبرة لأعمال الإنارة والنظافة والتجميل بمحيط الكنائس بمختلف الطرق والشوارع المحيطة المؤدية إليها، وكذلك تمهيد وتسوية الطرق ورفع مستوى النظافة والإنارة بمحيط الأديرة، لافتا إلى المتابعة المستمرة للحملات.

وفى وقت سابق، كان المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، قد شن حملات رفع نواتج تطهير الترع بالمجالس القروية بطهطا، حيث تم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات من نواتج تطهير الترع بالمجالس القروية التابعة لمركز ومدينة طهطا، فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع.وخلال العمل على رفع المخلفات ونواتج تطهير الترع، شدد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، على ضرورة تنفيذ توجيهات وتعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والاستمرار فى رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بنطاق مركز ومدينة طهطا والقرى التابعة لها.

وتمت أعمال رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع لمركز ومدينة طهطا وبإشراف نواب رئيس المركز ورؤساء المجالس القروية ومسئولي النظافة وعدد كبير من معدات الوحدات المحلية.