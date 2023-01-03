مجلس كنائس مصر يحتفل بعيد الميلاد المجيد فى ندوة باليوم السابع.. صور

كتب: محمد الأحمدى - تصوير خالد كامل

استضاف موقع وجريدة اليوم السابع ندوة لمجلس كنائس مصر حول عيد الميلاد المجيد، حيث يأتى ذلك فى توقيت بين احتفالات الكنائس الغربية التي احتفلت يوم 25 ديسمبر الماضى، وهى الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأسقفية، والكنائس الشرقية وهى الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية التي تحتفل يوم 7 يناير هذا العام.

وتضمن الحضور فى الندوة ممثلي كنائس مصر الأربعة القس بطرس فؤاد عزيز كاهن كنيسة الكوكبان الأنبا بيشوى، والأنبا كاراس بمدينة النور وعضو بيت العائلة المصرية وعضو في مجلس كنائس مصر ممثلا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، والأب رفيق جريش رئيس مجلس إدارة جريدة الرسالة المتخصصة فى أخبار الكنيسة الكاثوليكية وعضو مجلس كنائس مصر، والقس الدكتور بهيج رمزى مسئول خدمة المشورة الأسرية بالكنيسة الأسقفية.

وأثنى الحضور خلال جولتهم بصالة تحرير اليوم السابع على المجهود المبذول من قبل محررى الأقسام المختلفة، وكذلك تليفزيون اليوم السابع وفيديو 7، والإضطلاع على تجربة موقع برلمانى الرائدة.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنبيهات، بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاءت أبرز التعليمات التي أصدرتها الكنيسة كالآتى:

1- المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.

2- على الراغبين في المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

3 - سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذى قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجب أن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم.

4- آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد 1 يناير 2023 .

علمًا بأنه:

1- يمكنكم الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي ستوفرها لكم كنيستكم التابعين لها، حيث لن توفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث في سنواتٍ سابقة.

2- سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات.

3- ستُفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة 6 يناير الساعة الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، مع ملاحظة أن القداس سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساء، وبالتالي من الضروري عدم التأخر في الوصول إلى الكاتدرائية بعد الساعة السادسة.

4- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم، مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.

5- سوف نعلن لاحقًا عن أرقام بوابات الدخول، ومسارات الوصول إلى أماكنكم داخل الكاتدرائية.

وطالبت الكنيسة رجاء خاص من الجميع، بعدم حضور أى شخص يعانى من أى أعراض مرضية، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.



أعضاء مجلس كنائس مصر داخل اليوم السابع



الأب رفيق جريش داخل اليوم السابع



الأب رفيق جريش رئيس مجلس إدارة جريدة الرسالة الكاثوليكية



الأب رفيق جريش والقس رفعت فكرى أمام قسم الأخبار بالجريدة



الدكتور بهيج رمزى رئيس لجنة المشورة الأسرية بالكنيسة الأسقفية



الزميل خالد سينجر مع الأب رفيق جريش والقس رفعت فكرى



الزميل محمد الأحمدى مع أعضاء مجلس كنائس مصر



الزميل محمد الأحمدى يقدم أعضاء مجلس كنائس مصر



الزميل محمد طنطاوى والأب رفيق جريش



الزميلة منال العيسوى مع الأب رفيق جريش والقس رفعت فكرى



الزميلة هدى زكريا مع الأب رفيق جريش



القس بطرس عزيز عضو مجلس كنائس مصر



القس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط



القس رفعت فكرى والأب رفيق جريش والكاتبة الصحفية علا الشافعى



الكاتب الصحفى الأستاذ عبدالفتاح عبدالمنعم رئيس التحرير التنفيذى مع الأب رفيق جريش



جانب من ندوة أعضاء مجلس كنائس مصر



جولة أعضاء مجلس كنائس مصر فى اليوم السابع



جولة الأب رفيق جريش داخل اليوم السابع



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