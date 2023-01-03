اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 يناير 2023 05:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. الغلق عقوبة امتناع المحلات التجارية عن إعلان أسعار السلع

الثلاثاء، 03 يناير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الغلق عقوبة امتناع المحلات التجارية عن إعلان أسعار السلع وزارة التموين -أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
وزيرة التضامن: انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية إلى 0.6%
صور الأقمار الصناعية.. العاصمة على موعد مع أمطار متفاوتة الشدة الساعات المقبلة
"الصحة" تخصص خطا ساخنا لتقديم الدعم اللازم لمرضى الذبحة الصدرية
النقل تنفذ مشروعات بتكلفة 1.957 تريليون جنيه فى 9 سنوات.. صور
إقامة 10 منافذ سلعية كبرى جديدة فى الجيزة استعدادا لشهر رمضان أبرزها بفيصل
التموين: صرف 20% من مقررات السلع التموينية لأصحاب البطاقات حتى الآن
"القوى العاملة" تعلن عن 1223 فرصة عمل جديدة برواتب تصل لـ5000 جنيه

 


التموين

الصحة

التعليم

التعليم العالى

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة

حصاد الوزارات.. وزير النقل: القطار السريع يختصر زمن الرحلات لأكثر من النصف

الأحد، 01 يناير 2023 05:00 م

حصاد وزارة الطيران 2022.. فوز مصر بعضوية منظمة الإيكاو.. 20 مليون مسافر من مطار القاهرة محققا أعلى نسبة تشغيل منذ إنشائه.. تشغيل الرحلات الداخلية والدولية من مطار سفنكس.. وإطلاق أول رحلة تجارية بالوقود المستدام

السبت، 31 ديسمبر 2022 08:00 م

حصاد الوزارات.. التأمينات تبدأ غدا زيادة أجر الاشتراك التأمينى

السبت، 31 ديسمبر 2022 05:27 م

53 كشفا و14.8 مليار دولار صادرات.. حصاد وزارة البترول فى 2022 (فيديو)

السبت، 31 ديسمبر 2022 05:00 م

حصاد وزارة التخطيط 2022.. إنجازات بالجملة وإطلاق مبادرات أبرزها حياة كريمة

السبت، 31 ديسمبر 2022 04:09 م

حصاد الوزارات.. وزير التعليم العالى يعلن ملامح الخطة التنفيذية للوزارة بـ2023

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة