حصاد الوزارات.. الغلق عقوبة امتناع المحلات التجارية عن إعلان أسعار السلع

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزيرة التضامن: انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية إلى 0.6%
صور الأقمار الصناعية.. العاصمة على موعد مع أمطار متفاوتة الشدة الساعات المقبلة
"الصحة" تخصص خطا ساخنا لتقديم الدعم اللازم لمرضى الذبحة الصدرية
النقل تنفذ مشروعات بتكلفة 1.957 تريليون جنيه فى 9 سنوات.. صور
إقامة 10 منافذ سلعية كبرى جديدة فى الجيزة استعدادا لشهر رمضان أبرزها بفيصل
التموين: صرف 20% من مقررات السلع التموينية لأصحاب البطاقات حتى الآن
"القوى العاملة" تعلن عن 1223 فرصة عمل جديدة برواتب تصل لـ5000 جنيه
من الكيت كات لمحور روض الفرج.. شاهد أعمال المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو
النواب يبدأ مواجهة وزير التموين.. وجبالى: "لكل نائب دقيقتين وبلاش زعل"
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