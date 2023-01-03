حبس الطفل المتهم بطعن زميله بسبب خلاف على لعب كرة القدم فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح العامة بالشرقية، حبس الطفل المتهم بإصابة أخر بجرح طعنى بالبطن، بسبب خلافات بينهما على لهو كرة القدم بملعب كفر العرب، نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول "أحمد ع م" 13 عاما مقيم قرية كفر بدران، نطاق مركز شرطة منيا القمح، مصابا بجرح طعنى بالبطن، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم.

وتبين من التحريات الأولية، أثناء توجه الطفل لملعب كفر العرب للهو مع زملائه بكرة القدم، حدثت بين وبين أخر عمره 13 عاما مشادة انتهت بقيام الأخير بطعنة بسلاح أبيض، تم القبض على الطفل المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وفى سياق متصل، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تحرياتها بشأن العثور على جثمان رئيس جمعية خيرية داخل مقر الجمعية نطاق مدينة فاقوس، لبيان إذا كان هناك شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة فاقوس، يفيد بلاغا من ربة منزل بعثورها على جثة شقيقها جثة هامدة داخل مقر جمعية خيرية يعمل رئيس لها بنطاق مدينة فاقوس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بقسم شرطة فاقوس، إلى موقع البلاغ لإجراء الفحوصات والتحريات اللازمة، وتبين العثور على جثمان" ياسر إ م " 65 عاما رئيس جمعية خيرية بمدينة فاقوس، جثة هامدة ادعاء حادث شنق بحبل، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى متولى أعمال جمعية خيرية بمدينة فاقوس، ويعود لمنزله بعد الانتهاء من عمله ليلا، وليلة أمس، تأخر عن موعده المعهود عنه، فذهب أحد أفراد أسرته للاطمئنان عليه فوجده جثة هامدة ومشنوقا بحبل، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإجراء المعاينة اللازمة، وأمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.