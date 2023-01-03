العثور على رئيس جمعية خيرية بالشرقية جثة هامدة

الشرقية فتحية الديب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تحرياتها بشأن العثور على جثمان رئيس جمعية خيرية داخل مقر الجمعية نطاق مدينة فاقوس، لبيان إذا كان هناك شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة فاقوس، يفيد ببلاغ من ربة منزل بعثورها على شقيقها جثة هامدة داخل مقر جمعية خيرية يعمل رئيسا لها بنطاق مدينة فاقوس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بقسم شرطة فاقوس، إلى موقع البلاغ لإجراء الفحوصات والتحريات اللازمة، وتبين العثور على جثمان" ياسر إ م " 65 عاما رئيس جمعية خيرية بمدينة فاقوس، جثة هامدة ادعاء حادث شنق بحبل.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى يتولى أعمال جمعية خيرية بمدينة فاقوس، ويعود لمنزله بعد الانتهاء من عمله ليلا، وليلة أمس، تأخر عن موعده المعهود عنه، فذهب أحد أفراد أسرته للأطمئنان عليه فوجده جثة هامدة ومشنوقا بحبل، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإجراء المعاينة اللازمة، وأمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.