جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتى تهريب مشغولات ذهبية وساعات ثمينة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 ب مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة وكمية من المشغولات الذهبية والساعات الثمينة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كانت المحاولة الأولي فى الإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا علي رحلة الخطوط اليونانية القادمة حيث اشتبه أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح كامل مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم، تلاحظ وجود ما يشتبه كونه مشغولات معدنية وسط الملابس بالحقائب .

وقام جمال أحمد السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب بتكليف عماد صلاح سالم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 9 ساعات من معادن ثمينة ومرصعة بفصوص من الاحجار الكريمة و16 وحده من المشغولات الذهبية عبارة عن سلاسل وانسيالات وفوارغ ساعات يد وعلب مكياج وزراير داخل حقائبه.

شارك في الضبط كل من مصطفي صادق وأحمد صبري وهانى محمود ومحمود عباس مآمير الجمرك وجورج الفونس مدير الحركة.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثالثة برئاسة رضا أبوالعزم مدير الادارة وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، برئاسة اللواء حاتم نصار، حيث تم ضبط راكب مصرى أيضا بحوزته 73 قرص من عقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وبحوزته أيضا سلاح أبيض عبارة عن "مطواة" .

تم الضبط بواسطة كل من هيثم محمد مأمور الجمرك و محمد عبد الباقي مدير الحركة وفي وجود العقيد حاتم عزت من ادارة البحث الجنائي والرائد اسلام عادل من ادارة الحماية المدنية بالمطار.

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 275 و276 لسنة 2022 وإحالة الراكب الثاني للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.