جمارك مطار القاهرة تضط محاولتى تهريب كمية من مستلزمات زراعة الأسنان ومستحضرات التجميل

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى الجندى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات زراعة الأسنان ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط اشتبه محمد محمود محمد ابراهيم مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكها وترددها المستمر.

وبالعرض على محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة بالانابة قام بتكليف أحمد محمد فوزي مدير اداره الحركه ودينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بزراعة وجراحة الأسنان مخبأة بين طيات الملابس وفي قاع الحقائب فتم تكليف دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك لتفتيش الراكبة ذاتياً فتبين وجود كمية أخرى من المستلزمات الطبية داخل الملابس التي ترتديها .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من سوتشى على رحلة خطوط الطيران الجوية الروسية اشتبه محمد محمود محمد ابراهيم مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب روسي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الفحص ومحمد موافي رئيس القسم تلاحظ وجود كمية من العبوات صغيرة الحجم تكراريه داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على صبري حسانين مدير اداره الحركة قرر تكليف دينا حسن عبد الحميد مأمورة الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٢٣٦ زجاجة طلاء أظافر مختلفة الأحجام و الأشكال داخل الحقائب.

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى ١٧٤ و١٧٥ لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .



















