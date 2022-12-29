جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 80 لسنه 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 194 لسنه 2020 والتعليمات النقديه الساريه وقانون مكافحه غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2022 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناءا على إخبارية سرية واردة من النقيب خالد منصور ضابط مباحث المنفذ ومحمد حنفي رئيس قسم الأمن ومحمد بدر الصباح مفتش مكافحة التهرب الجمركي مفادها اعتزام المدعو ك . س . غ المغادر من مصر إلى ليبيا بتهريب كمية من النقد المصري حال سفره من البلاد.

وبالعرض على محمد ابراهيم الوكيل مدير الجمرك قرر تكليف لجنة برئاسة علاء عنتر مدير حركة الصادر وعضوية أمير السيد مأمور الجمرك أحمد ايوب مأمور الحركة لتفتيش الراكب وامتعتة بحضور مقدمى الإخبارية فتم العثور على مبلغ من النقد المصري 135 ألف جنيه مصري .

قرر خالد الشبريسي مدير عام جمارك السلوم إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة برقم 165 لسنة 2022 وحرره أحمد نور الله رئس قسم الشئون القانونية .

وتم احالة المحضر والمذكور للعرض علي النيابة العامة لإعمال شئونها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الادارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على ‏المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.