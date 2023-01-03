تفعيل محاور وبنود وثيقة توحيد جهود العمل الأهلى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

واصل بلال حبش، نائب محافظ بني سويف عقد الاجتماع الدوري بأعضاء المكتب التنفيذي للجمعيات الأهلية المشاركة في وثيقة العمل الأهلي، لمناقشة استراتيجية تطوير أداء الجمعيات الأهلية المشاركة خلال الفترة المقبلة، لمواكبة التغيرات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة، وذلك في حضور أمل أحمد حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي العمل المدني بنطاق المحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب المحافظ على أهمية العمل الجماعي لمؤسسات المجتمع المدني، بجانب خطط الدولة التنموية والخدمية، ووضع رؤية لتطوير وتأهيل تلك الجمعيات للعمل على أرض الواقع، وتدريبها على رصد احتياجات الشارع الفعلية والعمل على تلبيتها، من خلال تدبير الموارد اللازمة لها، فضلا عن تقسيم الجمعيات تقسيما نوعيا، بحيث يتم تخصيص كل جمعية للتوسع في نشاط بقطاع محدد من القطاعات الخدمية، دون إغفال باقي أنشطتها، وتحديد جمعية على الأقل بكل مركز للعمل في مجال الأزمات والكوارث، وغير ذلك مما يدعم جهود المجتمع المدني في كافة المجالات التنموية، وذلك تحت مظلة هذه الوثيقة، والتي تهدف في الأساس لتعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي .

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تحديث وثيقة العمل الأهلي الحالية، وفقا لمقترحات وتعديلات أعضاء المكتب التنفيذي لجمعيات العمل الأهلي، والتي دشنها المحافظ كأول وثيقة من نوعها "على مستوى الجمهورية، وذلك بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية التي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تقررتوسيع مشاركة اوانضمام أعضاء جدد لوثيقة توحيد العمل الأهلي، بإضافة نحو 100 جمعية من جمعيات المجتمع المدني العاملة داخل المحافظة خلال الفترة المقبلة، بحيث تشمل جمعتين من كل مجلس قروي البالغ عددها 40 قرية أم، و20 جمعية من مدن المحافظة، هذا بجانب ضم عدد من مؤسسات المجتمع المدني المركزية منها مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، مع إجراء انتخاب منسق عام ومنسق عام مساعد وأمين سر كل مجموعة فنية داخل اللجنة، عقب تشكيل الكيان الجديد، وذلك للبدء في تفعيل الوثيقة حسب الأهداف والأطر الجديدة المتفق عليها من كافة الأطراف.