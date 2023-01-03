تشغيل محطة أبو كبير بالشرقية بـ555 مليون جنيه لإنهاء مشكلة ضعف مياه الشرب

فريق المحافظات

بدأت محطة مياه الشرب بأبو كبير بمحافظة الشرقية، الضخ الفعلي لمركز أبو كبير منذ بداية العام الميلادى الجديد والتى جاءت بمثابة حلم بعيد المنال تحقق على أرض الواقع لتنهي معاناة وحرمان الأهالي من مياه نظيفة.

وقال المهندس السيد دسوقى مدير قطاع مياه الشرب بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، إن المحطة أقيمت على مساحة 4.5 فدان، بطاقة إنتاجية 40 ألف م3/ يوم بتكلفة 555 مليون جنيه، بهدف القضاء على ضعف وصول المياه للمواطنين بالمدينة والمناطق المجاورة لها.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن المحطة بداية من اليوم حلت أزمة كبيرة فى قرى الشمال بالمحافظة خاصة فى فصل الصيف وأنها ستوفر كوب مياه نظيف للأهالى المدينة والقرى التابعة للمركز، وبالتالى سيتم فك ربط أبو كبير من محطة أبو شلبى وذلك ستعود حصة تلك المحطة الى قرى مركز فاقوس وعدد من قرى الحسينية المحرومة.

وأضاف اللواء عبد الله لاشين عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير وههيا أن التشغيل الفعلي للمحطة اليوم يؤكد سعى القيادة السياسية على حل كل العوائق لينعم المواطن المصرى بحياة كريمة وأنه سيتم ادراج توسعة المحطة ليتضاعف طاقتها الإنتاجية من 40 ألف م3/ يوم إلى 80 ألف م3/ يوم لتتحول مدينة وقرى ابو كبير من الاحتياج إلى الاكتفاء والزيادة وذلك فى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لترتقي المدن والقرى بمستوى معيشة أعلى وأرقى.

وأشار لاشين إلى أنه تم ضخ المياه لقرى تابعة للمركز بعيدة جدا لتنعم هى الأخرى بكوب مياه نظيف بعدما علمت لسنوات طوال من ندرة وصول مياه الشرب إليها.

وقال محمد صلاح عبد الرازق أحد أهالى مدينة أبو كبير أن ما يحدث فى الجمهورية الجديدة فاق كل التوقعات وحقق احلامنا كمواطنين بسطاء وتشغيل محطة ابو كبير جعل الجميع يؤكد أننا أحد أولويات القيادة السياسية.



احد الأهالى



جانب من الحضور



داخل المحطة



رئيس قطاع مياه الشرب بابو كبير



عضو مجلس النواب