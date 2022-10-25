رئيس شركة مياه الشرقية يتابع أعمال سحب المياه بمراكز المحافظة.. صور

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة بمراكز المحافظة المختلفة.

وأكد رئيس الشركة، أنه تم التعامل مع تجمعات المياه فى حينه، ولا يوجد أى تأثير على السيولة المرورية بأغلب المناطق التى شهدت سقوط أمطار بنطاق المحافظة، مع استمرار التعامل بمعدات وأفراد الشركة لسحب كافة التجمعات.

وأضاف أن أفرع الشركة تقوم بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ، كما أعلن أن الشركة تتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول.