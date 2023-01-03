تحرير 62 محضرا متنوعا خلال حملات رقابية وتفتيشية بمركز ملوى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، تنظيم حملات تموينية مكبرة تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع حماية المستهلك وإدارة تموين ملوي والإدارة الصحية ومباحث التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 42 محضر مخالفة، تنوعت بين " عدم وجود شهادة صحية عدم إعلان عن أسعار عدم الاحتفاظ بفواتير رسمية ـ عدم إعطاء بون صرف ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ نقص وزن " وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية على المحلات والأسواق وتفعيل الرقابة على المخابز البلدي فى مجلس قروي تل بني عمران بدائرة المركز، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس ومفتشي تموين مكتب تل بني عمران، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر للمخابز المخالفة ، وجاءت المخالفات بين ( نقص وزن ، وعدم مطابقة المواصفات ، وعدم إعلان ، ونظافة ، وعدم إعطاء بون) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.