تجنب الأطعمة المقلية والدهنية في العام الجديد بهذه النصائح

كتبت فاطمة خليل

مع بداية العام الجديد يجب اعتماد عادات جديدة لأسلوب حياة صحي، ومن أهم ما في القائمة تناول طعام غني بالعناصر الغذائية المفيدة والابتعاد عن الأطعمة غير الصحية مثل: المقليات و الدهون ، لذا نقدم نصائح لتجنب الأطعمة المقلية والدهنية في العام الجديد، بحسب موقع "Health".

نصائح تجنب الأطعمة المقلية والدهنية في العام الجديد



1. تناول المكسرات أو الفشار بدلا من البطاطس المقلية مع حلول فصل الشتاء، يمكن تناول المكسرات كوجبة خفيفة ، فهي غنية بالأوميجا 3 و 6 وفيتامين E جنبًا إلى جنب مع مضادات الأكسدة والألياف، و بدلاً من مضغ رقائق البطاطس المقلية، يمكننا تناول الفشار محلي الصنع بدون زبدة اخلط جميع المكسرات والبذور مع التمر واصنع تحلية صحية بدلاً من تناول كعكة.



2. تناول كمية قليلة فقط من البطاطس المقلية البطاطس المقلية المحبوبة للجميع ليست صحية، لذلك يمكنك تناول كمية قليلة منها أو يمكنك التبديل إلى بدائل صحية للبطاطس المقلية لتحافظ على صحتك وقم بشراء القلاية الهوائية.

3. ممارسة الرياضة تعتبر التمارين من أهم الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. يجب تناول الطعام بحكمة بجانب ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتك ولياقتك.

عندما تكون لائقًا بدنيًا ، فهذا يساعد على تحسين صحة دماغك ، ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض ، ويقوي عضلاتك وعظامك ، ويسهل على الشخص القيام بالأنشطة اليومية بسهولة.