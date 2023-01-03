اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بولندا تستقبل 8 ملايين و841 ألف لاجئ منذ بداية العملية العسكرية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:37 ص
بولندا تستقبل 8 ملايين و841 ألف لاجئ منذ بداية العملية العسكرية لاجئون
أ ش أ

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية الاثنين أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و841 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي.
 
وأضافت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته باللغة الإنجليزية - أن نحو 9 آلاف و800 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الأحد، فيما غادر نحو 7 آلاف و200 شخص عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 7 ملايين شخص.
 
يشار إلى أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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