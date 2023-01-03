اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يوجه بصياغة خطة امتيازات للمشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا

الثلاثاء، 03 يناير 2023 08:30 م
بوتين يوجه بصياغة خطة امتيازات للمشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصياغة خطة امتيازات موحدة تشمل جميع المشاركين في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" - في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء أن الرئيس بوتين كلف الحكومة الروسية بالعمل مع مجلس الاتحاد لتقديم اقتراحات تضاف على التشريعات الروسية لخلق نظام موحد للحقوق والامتيازات والضمانات الاجتماعية والتعويضات لمن شاركوا في القتال بدونباس إلى جانب دونيتسك و لوجانسك منذ عام 2014 حتى انضمام الإقليم إلى روسيا.

جدير بالذكر أن روسيا أطلقت، منذ 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ولا تزال المواجهات بين الجانبين مستمرة، في ظل انعدام أي أفق لحل الأزمة، التي تنذر بتبعات اقتصادية وخيمة على المجتمع الدولي.


فلاديمير بوتين

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة