بعد نفي بايدن.. سول تؤكد إجراء محادثات مع واشنطن تتعلق بالأصول النووية الأمريكية

وقالت المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي كيم أون هاي - في بيان نقلته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - "إن سول وواشنطن تناقشان تبادل المعلومات والتخطيط المشترك وخطط العمل المشتركة في المراحل التالية فيما يتعلق بالأصول النووية الأمريكية للرد على التهديدات النووية لكوريا الشمالية".

تأتي هذه التطورات بعد أن تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مع بداية العام الجديد بإنتاج أسلحة نووية على نطاق واسع تستهدف كوريا الجنوبية بالإضافة إلى تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات أكثر قوة وقادر على ضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية.