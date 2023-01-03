بدء موسم البطارخ في بورسعيد.. أسعارها من 300 إلى 700 جنيه.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

أجرى تليفزيون "اليوم السابع" جولة داخل سوق الأسماك الحضاري في حي العرب، بمحافظة بورسعيد، للتعرف على أنواع وأسعار الأسماك والبطارخ.

وقال كريم هلال، بائع السمك في سوق بورسعيد، إن موسم البطارخ يبدأ من شهر 9 كل عام وينتهي في منتصف شهر يناير، مضيفًا أن سبتمبر يكون سمك البردويل التي تزن فيه السمكة كيلو وأكثر، أما في نوفمبر فيكون السمك موجود بأحجامه المختلفة.

وأوضح "هلال"، في لقائه مع "اليوم السابع"، أنه يتم تفريغ الأسماك المبطرخة لتُباع البطارخ منفرده وأيضاً السمك، لافتاً إلى أن سعر السمك الفوارغ يختلف سعر عن المبطرخ بشكل كبير.

سعر البطارخ

وأشار إلى أن، سعر كيلو البطارخ يبدأ من 300 جنيه ويصل إلى 700 جنيه على حسب الحجم، فهناك بطارخ يصل حجمها للنصف كيلو وأكثر، ويزن الصغير منها ما يقرب 50 جراما.

سعر الفوارغ

وأضاف جراح السمك البوري في سوق بورسعيد، أن سعر الأسماك الفوارغ يبدأ من 40 جنيها إلى 80 جنيها على حسب الحجم، ويستحسن أهالي القاهرة وعدد من المحافظات غير الساحلية السمك الفوارغ، ولذلك يحرصون على اقتنائه وتسويته بأشكال مختلفة.

سعر السمك المبطرخ

وأكد، أن سعر السمك المبطرخ يبدأ من 70 إلى 120 جنيها للكيلو على حسب حجم السمكة نفسها، موضحاً أن الأخير يصل فيه حجم السمكة إلى نصف كيلو.

تسوية السمك المبطرخ

وقال كريم هلال، إنه يتم تسوية السمك المبطرخ بطرق مختلفة أشهرها الشوي بالبطروخ، السنجاري ويتم تسوية البطارخ طاجن، زيت وليمون ويتم تسوية البطارخ مشوية بالزيت والليمون أيضا.

ويحرص أهالي بورسعيد، والزوار من المحافظات الأخري على شراء السمك المبطرخ خلال هذه الآونة لجودته وطمعه الذي وصفوه باللذيذ الرائع.



البطارخ-علي-السمك-بالفرش



البطارخ-علي-سمكه



البطروخ



الشاب-كريم-على-فرش-السمك



بطارخ-باحجامها



بطروخ-السمك



تفريغ-الأسماك



جانب-من-تفريغ-السمك



خاص



سمك-متوسط-الحجم



عرض-السمك-المبطرخ-بالسوق



فرش-الأسماك