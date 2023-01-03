اليابان تحفز مواطنيها على مغادرة المدن الكبرى.. مليون ين لكل طفل يغادر طوكيو

تقدم الحكومة اليابانية مليون ين ياباني لكل طفل للأسر التي تنتقل من طوكيو الكبرى ، في محاولة لعكس اتجاه الانخفاض السكاني في المناطق، حيث تأمل الحكومة في انتقال عشرة آلاف شخص من العاصمة إلى المناطق الريفية بحلول عام 2027.

وقالت صحيفة الجارديان، إنه سيتم تقديم الحافز في أبريل كجزء من حملة رسمية لبث الحياة في البلدات والقرى المتدهورة، وعلى الرغم من انخفاض عدد سكان طوكيو لأول مرة في العام الماضي بسبب تفشي وباء كورونا يعتقد صانعو السياسة أنه ينبغي بذل المزيد من الجهد لخفض الكثافة السكانية في المدينة.

وقالت وكالة كيودو للأنباء، نقلاً عن مسؤولين، إنه للحصول على الإعانات ، يجب على العائلات الانتقال خارج منطقة طوكيو الكبرى ، على الرغم من أن البعض قد يحصل على المال إذا انتقلوا إلى المناطق الجبلية التي تقع داخل حدود المدينة.

انضم حوالي 1300 بلدية - ما يقرب من 80 % من الإجمالي - إلى المخطط ، على أمل الاستفادة من تحول في المواقف العامة تجاه نوعية الحياة التي اكتسبت زخمًا أثناء الوباء ، عندما اكتشف المزيد من العمال فوائد العمل عن بعد.

ويأمل المسؤولون أن تشجع المبالغ المعروضة العائلات التي لديها أطفال حتى سن 18 على تنشيط المناطق وتخفيف الضغط على المساحة والخدمات العامة في طوكيو الكبرى ، أكبر مدينة في العالم يبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليون نسمة.

وعانى عدد سكان ثالث أكبر اقتصاد في العالم من انخفاض قياسي بلغ 644 ألف نسمة في 2020-2021 ، وفقًا لبيانات حكومية. ومن المتوقع أن ينخفض من 125 مليونًا حاليًا إلى ما يقدر بنحو 88 مليونًا في عام 2065 - بانخفاض بنسبة 30% في 45 عامًا.

بينما يستمر عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في النمو ، يظل معدل المواليد منخفضًا بشدة عند 1.3 طفل - أقل بكثير من 2.1 المطلوب للحفاظ على الحجم السكاني الحالي.

في عام 2021 ، بلغ إجمالي عدد المواليد 811 الف و604 طفل ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1899. وعلى النقيض من ذلك، يبلغ عدد المعمرين أكثر من 90 ألف و500 مقارنة بـ 153 فقط في عام 1963.