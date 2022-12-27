وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن كيشيدا عين هيروميتشي واتانابي، الذي شغل منصب وزير إعادة الإعمار بين عامي 2018 و 2019، خلفا لأكيبا.

وواجه أكيبا، المتورط في الأموال السياسية وفضائح أخرى، دعوات متزايدة للاستقالة قبل بدء الدورة البرلمانية العادية في أواخر يناير المقبل، ليس فقط من أحزاب المعارضة ولكن أيضًا من داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الذي ينتمي إليه.

ويُنظر إلى إقالة كيشيدا لأكيبا على أنها مدفوعة برغبة الحكومة اليابانية والحزب الحاكم في تجنب المداولات بشأن الميزانية المالية 2023 وغيرها من مشاريع القوانين الرئيسية من عرقلة هجمات المعارضة على الوزير.

وبعد تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء، قال أكيبا للصحفيين إنه اتخذ "القرار الصعب" حتى لا يعرقل مداولات البرلمان.

وكان أكيبا، الذي تولى منصبه في أغسطس في أول تعيين وزاري له، متورطًا في مزاعم بأنه انتهك قانون انتخابات المناصب العامة وأساء استخدام الأموال السياسية بينما تعرض أيضًا لانتقادات بسبب علاقته بكنيسة التوحيد.

وفي سياق متصل، استقالت ميو سوجيتا، نائبة وزير الشؤون الداخلية والاتصالات بالبرلمان، اليوم لأنها تعرضت لانتقادات بسبب تصريحاتها وسلوكها السابق المثير للجدل بعد توليها المنصب الحكومي في أغسطس الماضي.