اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 04:42 م
أكرم القصاص
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"الوزراء السعودي" يجدد دعم المملكة لجهود حل الأزمة الأوكرانية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 04:17 م
"الوزراء السعودي" يجدد دعم المملكة لجهود حل الأزمة الأوكرانية مجلس الوزراء السعودى
أ ش أ

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جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على موقف المملكة الداعم للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيا بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.


وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام السعودي بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث تم استعراض فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة في الأيام الماضية لتوطيد أواصر التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).


كما وافق مجلس الوزراء السعودي على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة وعدد من الدول في عدة مجالات.


السعودية

مجلس الوزراء السعودى

الأزمة الأوكرانية

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روسيا وأوكرانيا



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