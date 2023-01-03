"المذهباتى".. مهنة الفن والذوق يعرفها أبناء دمياط وتستخدم في صناعة الأثاث

دمياط معتز الشربينى

تشتهر محافظة دمياط بصناعة الأثاث، ويعتبر الأثاث الدمياطي ذو شهرة ليس في مصر فقط ولكن في مختلف الدول العربية، ومهنة صناعة الأثاث ترتبط بها العديد من الصناعات الأخرى التي تترتب عليها مثل صناعة "الأويما والدهانات والمذاهباتي ".

"اليوم السابع" يلتقي مع أحد أشهر صناع مهنة المذاهبات في محافظة دمياط يتعرف منه على طبيعة الصناعة إبراهيم الشربيني البالغ من العمر 67 عاما ويعمل مدهباتي، يعمل في هذه المهنة منذ الصغر حتى هذا اليوم تدرب على يديه العديد من الصناع وتعرف هذه المهنة انها مهنه الجمال والذوق وتحتاج الى صناع مهرة لاتقانها.

ويقول ابراهيم الشربيني بدأت العمل في هذه المهنة من عمر خمس سنوات عندما كنت طفل وتدربت عليها داخل الورشه وكنت اذهب الى المدرسه ثم اعود على الورشة اترك الشنطة، واستمر في العمل حتى منتصف الليل تعلمت المهنة واتقنتها في عمر 13 عاما، بمعنى ان أصبحت صنايعي ومذهباتي .

وأضاف ابراهيم الشربيني كنت اتقاضى 10 قروش أجرا في الأسبوع ثم قررت أن افتح ورشة لاستقل بذاتي واعتمد على نفسي في العمل وهي تعتبر مهنة الفن والذوق والجمال تستخدم في تجميل وتذهيب قطع الأثاث الدمياطي الشهير، وخاصة الصالون المذهب بقطع الذهب وبعض قطع الاويما على أجزاء أخرى من الموبيليا مثل قطع النوم والسفره حسب رغبة الزبون.

وأضاف ابراهيم الشربيني ان انواع الذهب مختلفة منها الذهب الفرنساوي وهو مستخلص من الذهب عيار 24، وهو اعلى درجات الذهب ثم الذهب الانجليزي وهو مستخلص من النحاس، ثم الذهب التركي وهو عباره عن بودره، وتختلف أسعار هذه الأنواع من الذهب وتباع بالدفتر يسمى دفتر الذهب يعتبر الذهب الفرنساوي الأعلى سعرا ولكن حاليا مع ارتفاع أسعار الخامات يلجأ البعض الى استخدام الذهب التركي لسد الاحتياج في تذهيب قطع الموبيليا.

وأشار إبراهيم الشربيني إلي أن تذهب الصالون يحتاج إلى شهر ونصف تقريبا حتى يظهر في الصورة النهائية ويعتبر صالون الذهب في اجمل الصور.

ويشير إبراهيم الشربيني إلى أنه بعد الانتهاء من عملية التذهيب و تنظيف الذهب وتلميعه يذهب الطقم الى المنجد ويتم الانتهاء من اعمال التنجيد ثم يعاد مره اخرى الى ورشه المذاهباتي لأعمال الترميم والورنيش النهائي.

وأضاف إبراهيم الشربيني إلى أن الصالون المذهب يحتاج إلى طاقم عمل متكامل حتى يخرج في الصورة النهائية ،والي انه تدرب علي يديه العديد من الصناع والشباب.



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صنعة المذهباتى



المذهباتى



صنعة المذهباتى