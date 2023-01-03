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المالية تنفى تحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات

الثلاثاء، 03 يناير 2023 11:36 ص
المالية تنفى تحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن إصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت المالية، أنه لا صحة لتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، مُشددةً على أنه لا توجد أي نية أو دراسة لفرض ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، مُشيرة إلى أن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وصل إلى نحو 31 ألف مصري حتى الآن، مُناشدةً المصريين المقيمين بالخارج عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
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حسابات المصريين بالخارج

المستوردين للسيارات

الحكومة

مصطفى مدبولي



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