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حسام حسنى عن متحور أوميكرون الجديد: لا داعى للهلع والإصابات أقل من كورونا

السبت، 24 ديسمبر 2022 07:48 م
حسام حسنى عن متحور أوميكرون الجديد: لا داعى للهلع والإصابات أقل من كورونا حسام حسنى
محمد شرقاوى

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قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنه العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن 18% من فيروس كورونا بالصين وأمريكا حدث به تحور "أوميكرون"، ولكن الأعراض أقل وإصابة الجهاز التنفسى والرعاية المركزة ولا يؤدى إلى التهاب رئة. 
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، :على المواطنين الحصول على اللقاحات بسبب أن هناك نشاط للفيروس فى بداية الشتاء، ومن عدى عليه 6 أشهر عليا الحصول على جرعة تنشيطية من لقاح كورونا، ولكن لا داعى للهلع بالمتحور الجديد". 
 
وتابع أنه لابد على المواطن الالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء القناع والتهوية السليمة وغسل اليد باستمرار وعدم استنشاق الدخان والتباعد الاجتماعى. 
 
وعن تأثير بروتوكول علاج كورونا وتأثيره على المتحور الجديد قال حسام حسنى : "بروتوكول علاج كورونا ومتحوراته يقاس بسرعة الانتشار وشدة الإصابة والكواشف تكشف الفيروس والأدوية تتناسب معه، ولكن هذا المتحور الجديد ليس لديه سرعة الانتشار والأدوية المتواجدة فى البروتوكول تأثر عليه وتقضى على المتحور الجديد". 

متحور الاوميكرون

حسام حسنى

كورونا

سيد على



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