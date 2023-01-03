القوات الأوكرانية تشن 18 غارة على مواقع روسية

أ.ش.أ

أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم الثلاثاء عن شنه 18 غارة على مواقع وأنظمة دفاعية مضادة للطائرات تابعة للقوات الروسية، كما صدت قوات الدفاع هجمات معادية بالقرب من 13 مستوطنة في دونباس خلال اليوم الماضى.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة "يواصل الروس شن عدوان مسلح واسع النطاق ضد أوكرانيا في انتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب وأعرافها".

وشنت القوات الروسية، 6 هجمات صاروخية، و52 ضربة جوية، و77 هجوماً من طراز ميلرز خلال اليوم الماضي حيث استهدفت البنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى ذلك، أسقطت قوات الدفاع الأوكرانية جميع الطائرات بدون طيار الـ 27 التي تم إطلاقها من طراز شاهد -136.

وقال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، إن "نجاحهم أثبت فشل تكتيك روسيا في الأشهر الأخيرة ولاسيما بعدما عززت كييف دفاعاتها الجوية".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "روسيا ربما تخطط لحمل مطولة من الهجمات بطائرات شاهد دون طيار لاستنفاد طاقة أوكرانيا"، وأوضح أن روسيا تحاول إرهاق أوكرانيا بسلسلة مطولة من الهجمات بالطائرات المسيرة، مؤكدا على ضرورة التضامن بكل الوسائل، لإفشال هذا المسعى، مثلما أفشلوا المساعي الأخرى، مضيفا "حان الوقت الآن لينتبه جيدا كل من يشارك في حماية الأجواء".

بدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا فالنتين ريزنيشنكو، اليوم، إن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية بلدتي نيكوبول وبوكروفسك التابعتين للإقليم بالقذائف والمدفعية الثقيلة.

وذكر ريزنيشنكو، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن قصف نيكوبول لا يتوقف، وقد ضربت أنظمة جراد الروسية والمدفعية الثقيلة المنطقة مرتين خلال الليل، وسقطت أكثر من 20 قذيفة في نيكوبول وبلدة بوكروفسك، بينما لم يصب الناس بأذى.

وأضاف المسئول الأوكراني أن ممثلي خدمة الطوارئ الحكومية يقومون حاليًا بفحص المناطق المتضررة ويحققون في عواقب الهجمات، وتابع أنه تم الإعلان، في مناطق عديدة، عن حالة التأهب للغارات الجوية مرة واحدة فقط ولكن لم تكن هناك حالات طارئة والآن الوضع هادئ".

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت حوالي 50% من البنية التحتية للطاقة في البلاد .

وأوضحت السلطات أن أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا "ديتيك" أصدرت بيانا يؤكد استمرار عمليات انقطاع الكهرباء في العاصمة كييف .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.