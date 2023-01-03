الغرف التجارية بالإسكندرية: زيادة المعروض من البضائع يساهم فى استقرار الأسعار

كتب محمد شرقاوى

أكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك انخفاض فى سعر البيض 6 جنيهات حيث يصل سعر طبق البيض لـ78 جنيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن السلع مرتبطة بالعرض والطلب في الأسواق، لافتا إلى أن زيادة العرض والمعروض من البضائع يساهم في استقرار الأسعار ويساهم في انخفاض الأسعار.

وتابع أن سعر طن الذرة تراجع في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح للجميع، مضيفا أن كتابة السعر على الرف في السوبر ماركت يمنع الجشع، والمنتج رافض وضع السعر على السلعة.

وعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام بمقر الغرفة التجارية الرئيسى بالجيزة، وذلك لبحث جدول الأعمال الذى يتضمن استعراض الموازنة التقديرية للغرفة للعام المالى 2023 وبحث نتائج مشاركة رئيس الغرفة فى اجتماعات رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزيرى التموين والصناعة، بالإضافة إلى بحث البدء الفورى لتوصيات الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الاتحاد العام بإقامة معارض السلع الغذائية.

وقد افتتحت الجلسة بتقديم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، عبد الله غراب وصابر سرور الذين صدرت لهم قرارات بالتعين من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، كما تم الترحيب بالأعضاء أحمد عتابى وسلوى لطفى ومحمد زين.

وقام ناصر خلال الاجتماع بإلقاء الضوء على مشاركته فى الاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، لبحث حل المشاكل التى تواجه التجار، ومنها العمل على سرعة الإفراج الفورى للبضائع بالموانى المصرية والتدخل العاجل للإفراج عن مستلزمات المواد الخام اللازمة للمصانع مع رفع مقترحات الغرفة لحل الأزمة إلى كل المسئولين.