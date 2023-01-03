العثور على 28 جثة شمال غرب بوركينا فاسو.. وتنديدات بهجمات المسلحين على بلدة "نونا"

أ.ش.أ

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو العثور على 28 جثة لأشخاص مقتولين بالرصاص في بلدة "نونا" بشمال غرب البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة البوركينية جان إيمانويل ويدراوجو - في بيان نقله راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، - إنه تم إبلاغ الحكومة بمأساة وقعت في بلدة "نونا" عاصمة إقليم "كوسي" في ليلة 30 إلى 31 ديسمبر الماضي.

واضاف البيان أن المعلومات الأولى تفيد بمقتل 28 شخصا، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

من جانبها، نددت منظمة مجتمع مدني تسمى "سي آي إس سي" بهجمات بلدة "نونا" التي ينفذها مسلحين مدنيين متنكرين كأعضاء في جماعة "متطوعون للدفاع عن الوطن".

يذكر أن إرهابيين يسيطرون على مساحات شاسعة من أراضي بوركينا فاسو ويشنون منذ عام 2015 غارات وحصار على عدة بلدات شمالي وشرقي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص ونزوح نحو مليونين.