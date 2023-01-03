العثور على جثة شاب وسط الزراعات فى قنا

قنا صابر سعيد

عثرت الأجهزة الأمنية بقوص جنوب قنا، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب ملقاة بالزراعات في مدينة قوص، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفي.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بالزراعات في بندر قوص جنوب محافظة قنا، وتبين أن الجثة شاب يدعي فتحي.م، 35 عاما، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلي الجناة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفي في انتظار التصاريح اللازمة للدفن.