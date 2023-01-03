الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة قداسة بابا الفاتيكان السابق

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد عادل مختار إلى سفارة الكرسي الرسولي (الكرسي الباباوي) بالقاهرة، للتعزية في وفاة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر بابا الفاتيكان السابق.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة قداسة بابا الفاتيكان السابقالثلاثاء، 03 يناير 2023 05:23 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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