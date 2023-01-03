الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة قداسة بابا الفاتيكان السابق

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد عادل مختار إلى سفارة الكرسي الرسولي (الكرسي الباباوي) بالقاهرة، للتعزية في وفاة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر بابا الفاتيكان السابق.