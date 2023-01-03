الرئيس السيسى يتابع مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة.
الرئيس السيسى يتابع مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزةالثلاثاء، 03 يناير 2023 05:38 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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