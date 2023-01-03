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الرئيس السيسى يتابع مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 05:38 م
الرئيس السيسى يتابع مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة.

السيسي

الرئيس السيسي

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة

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